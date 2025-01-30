アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が29日、自身のX(旧ツイッター)を更新。近影をアップし、茶髪→黒髪への“劇的イメチェン”を報告した。【写真あり】CANDY TUNE立花琴未、茶髪→黒髪に劇的イメチェン「天才！」「似合ってる！」茨城ロボッツのハーフタイムショーに出演立花は29日、茨城ロボッツ「LuckyFes Half Time Show」に出演し、「ハーフタイムショーありがとうございました！とっても盛り上がってて楽しかった