アイドル・俳優の中島健人さんが、『HOKUSAI：ANOTHER STORY in TOKYO』メディア先行内覧会に登場しました。 【写真を見る】【中島健人】葛飾北斎と「ドラマで共演したい」妄想逞しくタイムスリップしたら「江戸アリーナでライブしたい」『HOKUSAI：ANOTHER STORY in TOKYO』は、江戸時代の浮世絵師「葛飾北斎」の風景錦絵『冨嶽三十六景』を、映像に加えて風や音、振動を活用することで「鑑賞かつ体感」できるようにした