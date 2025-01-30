３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９９円１９銭高の３万９５１３円９７銭だった。企業の好調な決算を背景に、幅広い銘柄が買われた。日経平均の寄与度の高いアドバンテストや東京エレクトロンなど半導体関連銘柄が上昇した。中国の生成ＡＩ（人工知能）の登場で値を下げた電線株も買われた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は６・３４ポイント高い２７８１・９３。