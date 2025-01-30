ドリコム [東証Ｇ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は7800万円の赤字(前年同期は7億2900万円の黒字)に転落した。 併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が前期比49.6％減の4億円に落ち込む見通しを示した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.5倍の4億7800万円に急拡