気象台は、午後3時29分に、大雪警報を長井市、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】山形県・長井市、小国町、白鷹町、飯豊町に発表置賜では、30日夜遅くまで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□なだれ注意報31日にかけて警戒■米沢市□なだれ注意報31日にかけて警戒■鶴岡市□なだれ注意報31日にかけて警戒■酒田市□なだれ注意報31日にかけて警戒■新庄市