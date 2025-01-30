米ホワイトハウスで話すオープンAIのアルトマンCEO（左）とソフトバンクグループの孫正義会長兼社長＝21日（ロイター＝共同）英紙フィナンシャル・タイムズは30日、ソフトバンクグループ（SBG）が対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIに最大250億ドル（約3兆9千億円）の投資を検討していると報じた。報道によると、SBGの孫正義会長兼社長はオープンAIとの連携を深め、AI分野で主導権を握りたい考え。最