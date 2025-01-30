「Ｇ１・第７０回東海地区選手権競走」（２月３〜７日・津）の開催に先立ち、津市ボートレース事業部事業推進課の長太克敏企画広報担当主幹が３０日、キャンペーンレディーの広瀬みくさんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。“冬の大一番”が、津で開戦−。７０回の節目を迎えた今年の東海地区選は、例年に増して勢いのある猛者が集った。地元・三重勢では、井口佳典、新田雄史の二枚看板に加え、昨年Ｖ９