自民党派閥裏金事件を巡り、旧安倍派会計責任者の参考人招致を野党の賛成多数で議決した衆院予算委。手前は退席した公明党議員の席＝30日午前日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は30日、自民党派閥裏金事件を巡る参考人招致の採決を退席した公明党を批判した。招致に賛成の方針を自民に伝えながら、自公関係を踏まえて退席を選んだ対応について「与党の立場でありながら『真実を明らかにせよ』と、自民と有権者の両方にい