総合格闘家の秋山成勲（４８）が２９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、丸刈りになる様子を公開した。事の発端は昨年１２月、秋山は韓国で元総合格闘家であり、現在はタレントとして活動しているキム・ドンヒョン（４３）とビジュアル対決を実施。街頭アンケートで、負けた方が髪を切るという賭けをした。その結果キム・ドンヒョンが１７票、秋山が１３票を獲得し、キム・ドンヒョンに軍配が上がった。秋山は「ここまで