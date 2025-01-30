１月２７日のフジテレビの記者会見。なぜ１０時間以上もかかったのでしょうか？今後、記者会見はどのような形で行うべきなのか…。法政大学・藤代裕之教授と、危機管理に詳しいエイレックス・江良俊郎氏に取材した内容などをもとにまとめました。１０時間以上かかったフジテレビの会見質問数は４３７１月２７日に行われたフジテレビの会見。１９１媒体、４３７人の記者が出席しました。１月１７日に行われた１度目の会見が“