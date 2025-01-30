【第7話】 1月30日 無料公開 小学館は1月30日、高出なおたか氏によるマンガ「ケツバトラー」第7話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第7話では厳尻島（がんじりじま）が真っ二つになるほどの斬撃を放つケツバトラーが登場。血（ケツ）を求めて戦う彼の正体とは……。 なお、同日1月30日には最新話となる第8話も公開されており、購読には60Pが