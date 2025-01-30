東海理化が後場に上げ幅を拡大。中央発條が一段高となり昨年来高値を更新した。この日はトヨタ自動車を主要取引先とする中堅サプライヤーの２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の決算発表が相次いでいる。このうち東海理の２４年１０～１２月期は減収ながら最終利益は前年同期比７９％増となったほか、中発条の１０～１２月期は増収で最終利益は同３１倍に拡大。同社は今期の業績予想の上方修正と