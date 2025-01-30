三晃金属工業が後場にカイ気配を切り上げている。３０日午後３時、配当方針の変更と今期の利益・配当予想の増額修正を発表した。配当性向の目安について、これまでの３０％から５０％に引き上げた。これに伴い、期末一括配当予想をこれまでの１９０円から３５０円に大幅に増額。前期の期末一括配当と比べて１５０円の増配計画となる。また、２５年３月期の最終利益予想を従来の見通しから２億４０００万円増額して２７億円（前期