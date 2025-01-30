空港施設が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を２９４億１４００万円から３１０億２４００万円（前期比１９．６％増）へ、営業利益を３４億３００万円から４２億４０００万円（同３３．２％増）へ、純利益を２１億９３００万円から２４億４００万円（同１９．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を９円から１１円（年２０円）へ引き上げたことが好感され