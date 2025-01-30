横浜F・マリノスは30日、2026シーズンの加入が内定している筑波大DF諏訪間幸成(21)が特別指定選手として29日付けで日本サッカー協会に認定されたことを発表した。横浜FMアカデミー出身の諏訪間は、筑波大進学後も活躍。2年次にはU-20日本代表や関東大学1部リーグのベストイレブンに選出され、昨シーズンも全日本大学選抜に選ばれていた。