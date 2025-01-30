富士フイルムスーパーカップ2025の大会アンバサダーに、元日本代表DFの槙野智章氏が就任した。対戦するヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島の両チームに所属した経歴を持つ同氏は「他クラブの方たちも注目している一戦だと思う」とし、FW武藤嘉紀ら神戸の既存戦力に、FWジャーメイン良ら広島の新戦力がどう立ち向かうかを注目ポイントにあげていた。シーズンの幕開けを告げる大会として、1994年より開催してきた同大会だが、26