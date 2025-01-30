[故障者情報]徳島ヴォルティスは30日、MF永木亮太が今月22日に左膝内側側副靭帯損傷と診断される負傷をし、復帰まで約8週間と報告した。併せて新加入FWトニー・アンデルソンが同24日に右大腿直筋損傷と診断される負傷をし、復帰まで約8週間を要する見込みだとした。永木は昨季の徳島でキャプテンを務め、J2リーグ27試合に出場した。徳島は2月15日に敵地でJ2開幕節・藤枝MYFC戦を控えているが、両選手の出場は絶望的とみられる