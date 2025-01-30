ネットワンシステムズ [東証Ｐ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.4％増の142億円に伸び、通期計画の208億円に対する進捗率は5年平均の58.0％を上回る68.5％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.8％減の65.5億円に減る計算になる。 直近3ヵ月