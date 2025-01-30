30日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数204、値下がり銘柄数363と、値下がりが優勢だった。 個別ではＬｉｂｅｒａｗａｒｅ、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ニフティライフスタイル、ブルーイノベーションがストップ高。サークレイス、ＡＢＥＪＡは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｃｈｏｏ、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ユカリア、令和アカウンティング・ホールディングス、ＴＨＥＣＯＯなど