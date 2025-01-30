【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■TISインテックグループのとある部長・草なぎ剛、新入社員・生見愛瑠のやりとりに注目！ 草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）と生見愛瑠が出演するTISインテックグループの新TVCM『地域医療の願い、ほっとけない。』篇が、2月3日から放映開始となる。 TISインテックグループは、グループ基本理念のひとつに「人のためにあること」を掲