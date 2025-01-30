阪神は30日、坂本と岡留がレトルトの甲子園カレー400食分を、医療関連施設に寄贈したと発表した。施設は、子どもの治療に付き添う家族の滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」で、大阪府内と神戸市内の2カ所に200食ずつ届ける。2人は、23日に神戸市内の施設を訪問していた。坂本と岡留は球団を通じて談話を発表した。坂本「長い期間保存ができて、簡単に調理できるものが重宝されるという話だったので、甲子園カレーが