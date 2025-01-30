ロッテの澤村拓一投手は29日、自身のInstagramを更新。佐々木朗希投手と食事をしたことをアップしました。佐々木投手は今月18日、ドジャースとマイナー契約を結びました。自身もレッドソックスでメジャー経験のある澤村投手。21、22年の2シーズンで、6勝2敗、防御率3.39の成績を残しました。ロッテの先輩、そしてメジャーを知る先輩として、「楽しい食事で良い時間を過ごせました！GO朗希」と絵文字付きで応援し、2ショット写真を