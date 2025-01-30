歌手の中島美嘉（41）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ワイルドな新ヘアスタイルを披露し、注目を集めている。「パーマかけましたー」と報告した中島。ストレートの黒髪ロングから強めのパーマスタイルに大胆イメチェンした姿を披露した。激変した姿に、フォロワーからは「かっこいい」「ワイルド」「アンニュイ」「クール」「色っぽい」「似合う」などの声が寄せられた。また、「ベルばら〜」「オスカル」「ガラ