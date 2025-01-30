住友生命は満期後なども保険会社に預けられた「据置保険金」について、利率をこれまでの3倍に引き上げると発表しました。大手生命保険各社の間で引き上げの動きが相次いでいます。住友生命の引き上げは4月1日からで、これまでの0.1％から0.3％に上昇します。2010年9月以来、約14年ぶりの水準です。利上げなどで上昇した市中の金利や足元の運用環境を踏まえて判断しました。生命保険保険各社には死亡時や満期時など、使い