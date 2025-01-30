タレント笑福亭鶴瓶（73）がMCを務めるBS11（イレブン）「無学鶴の間」が2月4日放送回を休止することが30日、分かった。同社公式サイト内で発表した。公式サイトで「【放送休止のお知らせ】2月4日（火）は放送を休止いたします」と発表した。同番組はトークバラエティー。鶴瓶が大阪・帝塚山にある「無学」と呼ばれる寄席小屋に「会いたい人」を招き、20年以上にわたって開催しているトークライブ「無学の会」を番組化。ゲストは