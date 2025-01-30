アップルが、毎年恒例の学割キャンペーン「新学期を始めようキャンペーン」を開始しました。学生や教職員がMacBookやiPadなどの対象製品を購入すると、最大22,000円のApple Gift Cardをプレゼントします。学生や教職員は、もともと割安な学割価格で購入できるので、さらにApple Gift Cardがもらえるこの時期だけのおトクなチャンスとなります。今回のキャンペーンの対象製品とギフトカードの金額は以下の通りです。キャンペーンの