Maki Shiraki［東京３０日ロイター］ - 日産自動車が３０日発表した２０２４年１２月の世界販売は前年同月比７．９％減の２９万２５１７台となり、９カ月連続でマイナスだった。主力市場の中国が２割以上落ち込んだ。世界生産は同１９．３％減の２２万０７１０台と７カ月連続で前年割れ。英国が５割近い落ち込みとなり、米国と中国は２０％以上減少した。海外販売は８．０％減と９カ月連続で前年を下回った。このうち、中