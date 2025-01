AppleがiOS 18.3のアップデートで、一部のベータテスターを対象として、衛星通信サービス「Starlink」へ接続できる「T-Mobile Starlink」ベータプログラムへの招待を行っていることがわかりました。Apple, SpaceX Link Up to Support Starlink Satellite Network on iPhones - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/apple-and-spacex-link-up-to-support-starlink-satellite-network-on-iphonesiPhones on