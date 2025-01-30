Stray Kidsが、自身最大規模のワールドツアー＜Stray Kids World Tour ＞の追加公演として、日本で初となるスタジアム公演の開催を発表した。2025年5月10日、11日、17日、18日の4日間にわたり、全4公演を静岡エコパスタジアムにて開催するとのことで、Stray Kidsが日本のスタジアムにてライブを開催するのは今回が初めてだ。チケットは、Stray Kidsオフィシャルファンクラブ 「STAY JAPAN」と「STAY JAPAN MOBILE」のW会員を対象に