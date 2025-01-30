第94回アカデミー賞国際長編映画賞ショートリストに選出されたベルギー映画『Playground／校庭』より、本予告と本ビジュアル、著名人コメント第1弾、場面写真11点が解禁された。【動画】あらゆるショットを子供の目の高さで描く『Playground／校庭』本予告本作は、どこにでもありそうな小学校の敷地内に舞台を限定し、全編を主人公である7歳の少女の視点で紡ぎ上げた生粋の“学校”映画だ。その徹底された演出手法は、さながら