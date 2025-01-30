あす1月31日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして久保田かずのぶ（とろサーモン）、夏菜、フットボールアワー（岩尾望、後藤輝基）、松丸亮吾、三山凌輝が登場。BE：FIRSTのメンバーとしても活躍する三山が自身のさまざまなこだわり明かす。【写真】4人兄弟で育った松丸亮吾が教育熱心だった母親との思い出を回顧本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うたげ）