ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼとポップスターのブルーノ・マーズが一緒に歌った『ＡＰＴ．』が米国ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で３位を記録した。Ｋ−ＰＯＰ女性歌手がこのチャートで３位を記録したのはロゼが初めてだ。２８日、ビルボードのホームページによると、『ＡＰＴ．』は前週から２ランク上昇し、２月１日付けのホット１００チャートで３位に安着した。昨年１０月１８日に発売された同曲は１１月２日