「コーヒー共和国」と呼ばれる韓国のスターバックス店舗が２０００店舗を越え、人口１億２０００万人を越える日本の店舗数を初めて追い越したことが分かった。３０日、スターバックス・グローバルのウェブサイトによると、昨年末基準で韓国の売場数は２００９店で、日本を１８店差でリードしたと聯合ニュースが伝えた。韓国は世界のスターバックス店舗数で米国と中国に次ぐ３位に上がった。世界のスターバックスは３万６１２１店だ