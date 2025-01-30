県は現行の警戒区域以外で土砂災害が発生する恐れのある県内およそ7000か所について具体的なエリアを公表しました。今後、該当箇所の調査を行い警戒区域への指定を進めるとしています。県によりますと県内で指定されている警戒区域以外で土砂災害の恐れがあるとされたのは土石流が2077か所、がけ崩れの危険性がある急傾斜地崩壊が5084か所の合わせて7161か所です。全国的に土砂災害が頻発していることから県は危険個所を調査し、去