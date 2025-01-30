ラグビーリーグワンの神戸は30日、BR東京戦（2月1日・神戸ユニバー）の先発メンバーを発表した。この日33回目の誕生日を迎えた山下楽平（33＝京産大）はFBで先発に名を連ねた。今季初の連勝へ、円熟味を増すベテランがチームを加速させる。練習後にできた円陣。その輪の中心には山下楽平がいた。この日が誕生日とあって、周りの選手から促されて前に出ると、一発芸を披露し、なごやかなムードで練習を締めくくった。33歳になっ