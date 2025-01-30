トランプ大統領が立ち上げたSNS、トゥルース・ソーシャルの運営会社は29日、暗号資産などへの投資事業を始めると発表しました。トゥルース・ソーシャルの運営会社「トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ」は29日、暗号資産などへの投資事業を始めると発表しました。大手証券会社と提携し、2億5000万ドル日本円で387億円あまりを2025年中にビットコインなどに投資するとしています。トランプ大統領はこの会社の筆頭