都ホテル 京都八条は、アフタヌーンティー「京」を開催する。いちごを主役とし、春の豊潤な味覚と京都に縁のある食材を掛け合わせたスイーツを楽しめる。メニューの一例は、スイーツには「いちごとミルクティーのムース」、「いちごとバニラムース」、「いちごの籠もり」、「京とうふのティラミス」、「宇治ほうじ茶フィナンシェ」、セイボリーには「京都ぽーくの燻製と野菜のタルト 玉葱のスービーズ 」、「国産牛ハンバーガー 京