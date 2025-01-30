高知駅前観光は、高知〜東京線の夜行高速バス「スマイルライナー」に2段式のフルフラットシートを導入し、3月4日からモニター運行を開始する。フルフラットシート「Sommeil Profond（ソメイユプロフォン）」を開発し、いずれも高知県内の企業であるサーマル工房が設計、垣内が製造を担う。名称はフランス語で「深い睡眠」の意味だという。シートは全長180センチ、幅は48センチ、フルフラット時の高さは下部が51センチ、上部が51〜7