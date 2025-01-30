Number_iの岸優太が、バナナ・リパブリックのブランドアンバサダーに就任。1月30日に行われたバナナ・リパブリック 虎ノ門ヒルズ店 オープニングセレモニーに登場した。 （関連：【画像】Number_i 岸優太、バナナ・リパブリックでスタイリッシュにキメる） バナナ・リパブリックが日本人をブランドアンバサダーに任命するのは今回が初めてのこと。岸は「素直にとても光栄ですし、まず最後お話いただ