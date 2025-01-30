ジェイコム東京は2月1日より、ワイヤ・アンド・ワイヤレスと連携し、国分寺市内の二次避難所17施設において、フリーWi-Fiサービス「Kokubunji City Free Wi-Fi」の提供を開始する。「Kokubunji City Free Wi-Fi」認証画面トップページこの事業は、有事の際、被害の状況や避難指示の把握、また家族の安否確認などで不可欠となる通信環境を避難所に整備することにより、地域住民や来訪者に安心をもたらし、適切な防災・避難行動を促