50代から将来に向けてやるべき副業は何か。経営コンサルタントの藤井孝一さんは「体力と時間を切り売りする仕事は本業に支障がでかねない。今は経験やスキルを効率的にお金にできる仕組みが増えてきている」という――。※本稿は、藤井孝一『50代がうまくいく人の戦略書』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／nrqemi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nrqemi■時間と体力を切り売りしない。できる