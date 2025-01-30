子どもたちや地域の安全を見守る "青色パトロールカー” の引き渡し式が、大村市で行われました。 車の上に青色の回転灯を装備した ”青色パトロールカー”。 地域の安全を見守ります。 大村市の連合防犯協会の要望を受けて県防犯協会連合会から贈られ、引き渡し式には 協会の会長を務める園田市長や関係者ら約20人が出席しました。 （大村市連合防犯協会 織方 五郎 副会長） 「