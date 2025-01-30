バンダイスピリッツは、『ベルセルク』より「S.H.Figuarts ガッツ（鷹の団）」(11,000円)を2025年7月から一般店頭で発売する。2月3日より予約受付を開始する。2025年7月発売「S.H.Figuarts ガッツ（鷹の団）」(11,000円)全世界で人気を誇るダークファンタジーの金字塔『ベルセルク』のS.H.Figuartsシリーズが遂に『黄金時代篇』へ突入。第1弾として鷹の団最強の剣士「ガッツ」がS.H.Figuartsに登場する。魂のデジタル彩色技術で忠