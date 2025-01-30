来月の電気代は、平均的な家庭では8200円程度となります。補助金の縮小などで、1年前と比べるとおよそ660円値上がりしています。東京電力が発表した2月使用分の電気代は、平均的な家庭では前の月と比べて44円値上がりし、8218円となります。また、そのほか大手電力9社は、「2円の値下がり」から「54円の値上がり」となっています。政府は今年に入ってから補助金を再開していて、東京電力の場合は▼1月から2月は650円、▼3月は338円