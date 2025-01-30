警視庁80代女性からキャッシュカードをだまし取り現金を引き出したとして、警視庁八王子署は30日までに、詐欺窃盗の疑いで、住所不詳、指定暴力団住吉会系組員の鈴木喬容疑者（34）を逮捕した。署によると、新宿・歌舞伎町の「トー横」周辺で知り合った若者らに指示するなどして約10件の詐欺に関与し、被害額は計約6千万円に上るとみられる。逮捕容疑は共謀し昨年9月、女性の孫に成り済まし、女性にうその電話をかけてキャッ