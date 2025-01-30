Jarrett RenshawDavid Shepardson[２９日 ロイター] - トランプ米政権は連邦政府として男性と女性の２つの性別しか認めないとした大統領令に従い、契約書や職務記述書、ソーシャルメディアアカウントで「ジェンダー・イデオロギー」への言及を削除するよう各政府機関に命じた。米人事管理局が２９日に出したメモは大統領令を実行するための指針を示している。ジェンダー・イデオロギーは保守派団体によってしばしば使われる