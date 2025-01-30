【モデルプレス＝2025/01/30】Aぇ! groupの草間リチャード敬太と末澤誠也が、29日放送のグループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。KAT-TUNの亀梨和也のYouTube番組について語った。【写真】Aぇ! group正門良規、亀梨和也とYouTubeで共演◆亀梨和也、YouTubeで「ヤンタン」について口にリスナーから「亀梨君のYouTubeチャンネルに『ヤンタン』（「Aぇ! groupのM