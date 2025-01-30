ル・コルビュジエの40代以降の円熟期の創作に光を当てる展覧会『ル・コルビュジエ――諸芸術の綜合 1930‐1965』をご紹介します。円熟期のコルビュジエが手がけた絵画芸術に注目。近代建築の巨匠として世界的に知られているル・コルビュジエ。しかし彼は、建築のみならず視覚芸術と呼ばれる様々な分野でも革新をもたらした。故郷スイスのラ・ショー・ド・フォンの美術学校在学時より絵画の才能を現し、1918年から約10年間は画家ア