阪神は３０日、坂本誠志郎捕手と岡留英貴投手が、子どもの治療に付き添う家族のための滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス」に対して、保存食「レトルトカレー」４００食分を寄贈したと発表した。両選手は２３日にも同施設の「神戸ハウス」を訪れ、交流を行っている。坂本「長い期間保存できて、簡単に調理できるものが重宝されるという話だったので、甲子園カレーが浮かびました。タイガースという球団で、甲子園名物に