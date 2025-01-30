３人組「Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ」の岸優太が３０日、都内でファッションブランド「バナナ・リパブリック」の虎ノ門ヒルズ店のオープニングセレモニーに出席した。同ブランドの日本初のアンバサダーに就任した。岸は「光栄ですし驚き。魅力を少しでも伝えたい。このセットアップは生地感が硬い様に見えるが、とても動きやすい。いつでも踊れる大人な魅力を感じるか？岸本人には言われたことがないけど、ブランドのおかげで